Die Eröffnungsveranstaltung in einem extra aufgebauten, Corona-tauglichen Zelt hinter dem Haupteingang des Zentralfriedhofs wurde vom ehemaligen ORF-Sportkommentator Robert Seeger moderiert. Persönliche Erinnerungen an Jochen Rindt gaben Jugendfreund Helmut Marko (unten im Bild), der sich nur ungern an illegale Autorennen mit dem späteren posthum F1-Weltmeister gewordenen Champ erinnern ließ, und Uwe Eisleben, der „nur ein einziges Mal, und das ungern“ von seinem berühmten Halbbruder chauffiert wurde, zum Besten. Rindt-Tochter Natascha, die extra aus Genf in Vertretung ihrer rekonvaleszenten Mutter Nina angereist war, bedauerte allerdings, keine Erinnerungen an ihren Vater zu besitzen: „Ich war zu jung.“