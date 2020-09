Morbus Bechterew (ankylosierende Spondylitis, AS) ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des Achsenskeletts und zählt zu den Autoimmunerkrankungen. Die genaue Ursache ist nicht bekannt. „Typisch sind Schmerzen in der Wirbelsäule, im Rücken- oder Halsbereich, die vor allem in der 2. Nachthälfte auftreten und bei Bewegung besser werden“, erklärt Prim. Dr. Renata Čop, Fachärztin für Physikalische Medizin, Ärztliche Direktorin am Klinikum Bad Gastein (Sbg.). Wichtige Säulen des Behandlungskonzeptes sind Physio- bzw. manuelle Therapie, regelmäßige Atem- sowie Bewegungsübungen, zur Verhinderung von Wirbelversteifung und Förderung der Mobilität. Auch medikamentöse Therapie spielt eine zentrale Rolle, um gelenkzerstörende Prozesse zu stoppen. „Vielen Patienten helfen entzündungshemmende Antirheumatika oder Glukokortikoide. Bei schwerem Verlauf kommen Biologika (therapeutischer Antiköper) zum Einsatz“, so die Expertin. In der Regel dauert es jedoch sehr lange, bis die Betroffenen wissen, was ihnen fehlt.