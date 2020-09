Bei Cannabis denken immer noch viele Menschen an rauchende Hippies und dampfende Wasserpfeifen. Jahrzehntelang wurden und werden die positiven Wirkstoffe der Hanfpflanze nicht wahrgenommen und im Allgemeinen auf eine Substanz reduziert. Das sogenannte THC (Tetrahydrocannabinol) hat eine psychoaktive Wirkung und geriet aus unterschiedlichen Gründen in vielen Ländern auf die Schwarze Liste der Drogen. Cannabis hat aber noch weitaus mehr zu bieten als THC. Die Pflanze beinhaltet über 100 verschiedene Wirkstoffe, und mit dem in Mode gekommenen CBD (Cannabidiol) ist nun ein Produkt auf dem Markt, welches von vielen Anwendern aufgrund seiner wohltuenden Wirkungen gepriesen wird. Vorab sei angemerkt, das CBD keine berauschende Wirkung hat und man kann in der Regel mit legal verkäuflichen Mitteln nicht „high“ werden.