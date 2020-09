Mund-Nasen-Schutz zu jeder Zeit abseits des Arbeitsplatzes

In Leoben setzt man deswegen auf Lehrveranstaltungen in kleinen Gruppen unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes. Zusätzlich hat man das Ampelsystem der Bundesregierung weiter ausgebaut: Es wurde genauestens definiert, bei welchem Ampelstatus welche Maßnahme für jegliche Art von Lehrveranstaltung und Prüfung getroffen werden muss. So entscheidet die Ampelfarbe etwa, ob eine Veranstaltung online oder im Hörsaal stattfinden kann. „Wir haben uns dabei für strengere Maßnahmen als empfohlen entschieden. So müssen zum Beispiel alle auch bei grüner Ampel im Inneren des Gebäudes abseits des Arbeitsplatzes einen Mund-Nasen-Schutz tragen“, erklärt Rektor Wilfried Eichlseder.