Zusätzlich zur fahrenden Praxis ist das Tierärzte-Paar Ines Schramm und Jan-Dirk Nitzel bald auch stationär im Einsatz. In Goritschach bauen sie vier Behandlungsboxen mit Auslauf. Dort werden bald Vierbeiner mit schweren Erkrankungen gesund gepflegt. Außerdem eröffnet das Pferdepraxis-Team eine Kleintierklinik in der ehemaligen Posojilnica Bank in Miklauzhof.