Bereits im Jänner hatte Google angekündigt, die Steuer in Höhe von fünf Prozent an seine Kunden weiterzugeben, laut Medienberichten wurde nun der 1. November als Startdatum angekündigt. Damit ist eine Befürchtung der Werbebranche wahr geworden: Die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer Wien hatte schon im vergangenen September vermutet, dass sich Google die Digitalsteuer von werbenden Unternehmen zurückholen wird.