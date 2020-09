Impfstoffkandidat in klinischer Phase 2 und 3

Zunächst habe man 20 Impfstoffkandidaten entwickelt und getestet, die eine Infektion mit dem Virus verhindern sollten. Die vorklinischen Tests erfolgten dann an Mäusen und Rhesusaffen. In der klinischen Phase 2 und 3 habe man seit Juli einen Leitkandidaten mit der Bezeichnung „BNT162b2“. Dabei kommen auch Erbsubstanzstücke des Coronavirus zur Anwendung, die sogenannte „mRNA“.