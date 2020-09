Die Erschütterung in und außerhalb der Motorsport-Welt über Rindts Tod war groß, vergleichbar nur mit den Unfall-Tragödien des Briten Jim Clark 1968 in einem Formel-2-Rennen auf dem Hockenheimring und des Brasilianers Ayrton Senna 1994 in Imola. 30.000 Menschen gaben Rindt in Graz sechs Tage nach dessen Tod das letzte Geleit. Rennfahrer-Kollege Joakim Bonnier sagte in seiner Trauerrede: „Und egal, was in den nächsten Wochen noch passiert: Für uns ist Jochen der Weltmeister.“