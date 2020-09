Der kommende Montag ist ein Lostag in der Geschichte der Citybahn in Waidhofen an der Ybbs. Denn mit entscheidenden Neuerungen schreitet das Zukunftskonzept für die innerstädtische Schmalspurlinie zügig voran. Umstellungen gibt es bei Betriebsführung, Sicherheitstechnik und bald auch beim Fahrplan.