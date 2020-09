„Animal Crossing: New Horizons“, das für Nintendos Spielekonsole Switch verfügbar ist, gehört zu den populärsten Videospielen dieses Jahres und wurde seit der Veröffentlichung im März mehr als 20 Millionen Mal verkauft. In dem Spiel geht es darum, eine Insel zu erkunden und weiterzuentwickeln. Die Corona-Pandemie, in der die Menschen viel Zeit zu Hause verbringen, hat nach Einschätzung von Experten zum Erfolg von „Animal Crossing“ beigetragen.