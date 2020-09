Metallbauer, Elektrotechniker(in) oder Betriebslogistikkauffrau: 33 Jugendliche starteten mit September ihre Karriere mit Lehre in der Kelag-Lehrlingsschule in St. Veit. Der Energieversorger bildet trotz Krise Nachwuchs aus ganz Kärnten aus; und zwar ganz coronakonform: Auch Gesichtsmaske und Babyelefant sind heuer mit in der Werkstatt.