Ohne den Österreicher Michael Raffl haben die Philadelphia Flyers am Dienstagabend (Ortszeit) im Play-off der Eastern Conference der National Hockey League (NHL) in Toronto einen wichtigen 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die New York Islanders gefeiert. Das Team des Villachers, der im fünften Spiel der „best of seven“-Halbfinaleserie zum bereits vierten Mal fehlte, verkürzte damit auf 2:3.