Termin-Probleme nach Cup-Runde

Im Amateurfußball sind Maßnahmen wie diese schon aus Kostengründen undenkbar. Alleine in der ersten Cup-Runde in Österreich mussten deshalb acht Matches wegen positiver Corona-Fälle verschoben werden. Das sorgt für gewisse terminliche Probleme. Die allerdings lösbar sein sollten. Keineswegs der Fall ist das aber, wenn so etwas in diversen Meisterschaften im Unterhaus, die jetzt im ganzen Land anlaufen, der Fall ist. Tauchen dort ebenfalls positive Fälle auf, könnte der gesamte Betrieb wochenlang auf Eis gelegt werden. Und das totale Chaos ausbrechen. Gleiches gilt freilich für diverse Nachwuchs-Ligen, bei denen durch den Schulbeginn die Ansteckungsgefahr noch höher ist.