Viele Proteste wurden begleitet von teils schweren Ausschreitungen, oft prallen Anhänger der „Black Lives Matter“-Bewegung auf Trump-Verfechter. So auch in Kenosha, wo der Auslöser sieben Schüsse eines weißen Polizisten in den Rücken des schwarzen Familienvaters Jacob Blake am 23. August waren. Der 29-Jährige ist seitdem von der Hüfte abwärts gelähmt.