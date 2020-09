Jürgen Melzer ist hauchdünn einem Spielverbot bei den US Open entgangen. Der 39-jährige Doppel-Spezialist spielt ja mit dem Franzosen Edouard Roger-Vasselin und dieser wiederum war im Umfeld seines positiv auf Covid-19 getesteten Landsmanns Benoit Paire gewesen. „Ich bin extrem froh, dass wir spielen dürfen“, meinte Melzer am Dienstag auf APA-Anfrage aus New York. Indes kritisiert er den neuen, von Novak Djokovic gegründeten Spielerverband.