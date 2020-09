Bereits am 8. Oktober steigen die Grazer daheim in den Challenge Cup ein. Wo es vermutlich gegen Halkbank Ankara geht, wo auch Nationalteamspieler Alex Berger seit heuer baggert. „Eine Woche später müssten wir in die Türkei. Deswegen sind wir schon in Kontakt mit dem Ministerium. Vielleicht werden auch beide Matches in Graz gespielt. Wir denken gerade alle Möglichkeiten durch“, so Laure weiter.