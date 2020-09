„Steirerkrone“:Patrick, du warst als Spieler viermal Meister in Österreich. Nun wirst du Trainer. Was treibt dich wieder in die Steiermark?

Patrick Harand: Verbandspräsident Philipp Hofer und ich sind befreundet. Nachdem ich beim KAC keinen neuen Vertrag bekommen habe, hat sich die Option in der Akademie ergeben. Ich sehe in Graz das Potenzial, eine Eishockey-Hauptstadt zu werden.