Zum Start vor 25 Jahren sind wir belächelt worden. FH-Absolventen waren die „Schmalspur-Akademiker“. Das hat sich Gott sei Dank total geändert. Mittlerweile sehen die Unternehmen was wir leisten und reißen uns die Absolventen aus den Händen. Die Struktur an Fachhochschulen ist kleiner als an Universitäten. Wir können unseren Studierenden somit eine viel intensivere Betreuung bieten.