Neun Minuten im Leben zweier Menschen, die einander unbekannt waren. Neun Minuten, die letztlich über Leben und Tod entschieden hätten – und Brigitte G. (51) aus Waldhausen im Strudengau ins Grab und René Fischer (40) auf die Anklagebank in St. Pölten gebracht haben. Denn er, so das Finale im Prozess um das Sterben der Supermarkt-Leiterin in der Westside-City bei Amstetten (NÖ), hat sie ermordet.