„Britania Pub“ und Mc Donalds

Personen, die sich zwischen 23 Uhr am Freitag (28. August) und 1 Uhr Früh am Samstag (29. August) im „Britania Pub“ in Seefeld sowie am Montag (31. August 2020) zwischen 15 und 15.30 Uhr im Mc Donalds in Telfs aufhielten, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten. Bei Auftreten von Symptomen sei umgehend die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren. An den Hausarzt sollte man sich nur telefonisch melden.