„Ich habe dir eh gesagt, warum wir hier sind, ,Kronen Zeitung‘ ist das Hauptthema“, sagt Johann Gudenus, als sich das Gespräch in den Innenraum der Finca verlagert. Der „Kurier“ hat das Video gesehen und veröffentlicht nun neue Sequenzen. Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache legt darin sein Verständnis der Medien dar: „Ich will so eine Rolle wie Orbán.“ Also wie Ungarns Regierungschef, der nicht viel von Demokratie hält.