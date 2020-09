Was war Ihre Aufgabe in Beirut?

Ich bin Teil eines internationalen Teams namens UNDAC, das steht für United Nations Disaster Assessement and Coordination. Meine Aufgabe bestand in der Koordinierung verschiedener militärischer und ziviler Organisationen. In Beirut sind schließlich viele Hilfsorganisationen vor Ort, aber auch der libanesischen Armee wurden von der Regierung Aufgaben übertragen. Da braucht es eben eine effiziente Koordinierung. Wenn etwa eine UN-Organisation Essenspakete in einer Straße verteilt, dann muss nicht am nächsten Tag genau dort jemand vom libanesischen Militär Nahrungsmittel bereitstellen, die vielleicht an einem anderen Ort viel dringender benötigt werden.