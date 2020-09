„Mich haben am Sonntagvormittag alle angerufen und gefragt, was los ist. Als Frau A. nicht an ihr Telefon ging, wusste ich, dass etwas nicht stimmt“, sagt Hausmeisterin Sladjana Stojadinovic (45). Einige Stunden später erfuhr die Österreicherin von dem Mordfall in der Gorianstraße in Salzburg-Maxglan, den die Polizei erst zwei Tage später publik machte. „Aus ermittlungstaktischen Gründen“, wie sich Sprecherin Karin Temel rechtfertigt. Die Ermittler könnten aktuell nicht mehr Details zu dem Mord preisgeben, so Temel. Die Kriminalisten gingen derzeit „Spuren in allen Richtungen“ nach.