Wurm entpuppte sich als Kreuzotter

Im Juli etwa feierte ein Berliner (38) bei der Neuberghütte auf der Hinteralm in Bruck-Mürzzuschlag seinen Junggesellenabschied. Plötzlich lag da ein „Wurm“ am Boden. So lustig, wie Polterabende eben sind, war die folgende Idee aber gar nicht: Der 38-Jährige sollte das Tierchen als Mutprobe mit seiner Zunge berühren. Gesagt, getan – plötzlich ein Zischen, dann ein Biss! Die Zunge des Mannes schwoll an, seine Freunde schlugen Alarm – das „Würmchen“ war nämlich eine Kreuzotter! „Er hatte richtig Glück, ohne Hilfe wäre er erstickt“, sagt Stefan Schröck, der stellvertretende Leiter der steirischen Bergrettung.