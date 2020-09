„Die Schulen wissen, dass SchoolFox auch seitens der Politik und vorgesetzten Behörden gewünscht ist. Noch nie war es so einfach für die Leitung auf eine datenschutzkonforme Lösung zu wechseln, die alles Notwendige auf einer Plattform vereint: Kommunikation, Zusammenarbeit und Organisation,“ so Stefan Siegl, Geschäftsführer für den Bereich Marketing und Sales. Dies haben auch bereits zahlreiche andere Länder in Europa erkannt und SchoolFox bzw. KidsFox in einer von 24 verfügbaren Sprachen in Verwendung.