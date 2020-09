Rechtzeitig gelöscht

In Scharnstein musste ein Feuer auf einem Dachstuhl bekämpft werden, dessen Ursache noch unklar ist. In Enns hatte ein Wohnungsmieter Essen am Herd vergessen und war mit dem Taxi weggefahren. Hinter ihm begann es zu qualmen, die Feuerwehr und Polizei konnte noch löschen, ehe ein richtiges Feuer ausbrach.