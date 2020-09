„Bekomme meine Aggressionen in Griff“

Dass er einen Mithäftling so stark am Ohr verletzt hat, dass dieser blutete, tat ihm „ehrlich leid. Wir haben uns immer gut verstanden und er ist ja auch schon ein älterer Mann“, meinte der Kärntner. Irgendwann hat er auch noch eine Matratze angezündet, aber er erklärte sich sofort bereit, die Kosten dafür - 1680 Euro - zu übernehmen. „Ich mache jetzt extrem viel Sport und bekomme meine Aggressionen in Griff“, versicherte er dem Richter.