Es war nicht das erste Mal, dass lästige Insekten oder das Wetter oder andere äußere Einflüsse den Protagonisten die Show stehen. Auch der ehemalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) hatte 2002 in Purbach am Neusiedler See mit Gelsen zu kämpfen. „In der Maske haben sie mir so ein Schutzmittel draufgeschmiert, und dadurch habe ich ein wenig gekünstelt gewirkt“, sagte Schüssel später. Hauptsache, man hat vorher über die Sessel 48 Stunden lang diskutiert.