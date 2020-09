„Jede Anzeige ist für meine Leute ein zusätzlicher Aufwand. In einigen Ortsstellen sind die personellen Ressourcen heuer an die Grenzen gestoßen“, sagt Pfurtscheller. Sie wünscht sich die Möglichkeit zurück, direkt vor Ort in bestimmten Fällen Organstrafverfügungen ausstellen zu können. Das ist für die zuständige LHStv. Ingrid Felipe kein Thema. Eine Änderung in diese Richtung sei nicht angedacht, sagt sie.