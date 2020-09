Signal zum Aufpassen

Regina Reiter, Direktorin HBLA Lentia in Linz, plant gerade, wie Schüleransammlungen in Gängen und Aula vermieden können. Von Mund-Nasen-Schutz hält sie viel: „Ein Zeichen, dass man aufpassen soll.“ Sie war im Juni, als die Zahlen in Schulen wieder stiegen, zu Masken auf den Gängen zurückgekehrt und will das ab dem ersten Schultag Lehrern und Schülern wiederum empfehlen: „Ich selbst werde mit Maske in die Klasse gehen.“ Zu Maskenpflicht im Unterricht, wie derzeit in Bayern, meint sie: „Ich kann dem etwas abgewinnen, wenn es notwendig ist. Die Maske ist schon ein guter Schutz für sich selbst und für andere.“