Alle Partygäste zum Testen aufgefordert

Dieser Fall heizt die Debatte noch weiter an: Am vergangenen Mittwoch tummelten sich rund 222 Menschen im Club Motion am Glacis. Was sie damals nicht wussten: Dass einer unter ihnen mit dem Coronavirus infiziert war! Die Stadt Graz hat den Vorfall bestätigt. Ob am Mittwoch nach 1 Uhr nachts gefeiert wurde, ist nicht bekannt. Clubbetreiber Michael Janics streitet das jedenfalls ab: „Wir haben alles gesetzeskonform und richtig gemacht.“ Der infizierte Gast, ein Mädchen, habe den Club am Montag informiert.