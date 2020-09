Das weltweite Doping-Testsystem leidet weiter unter den Folgen der Coronavirus-Pandemie. „Wir sind noch nicht wieder da, wo wir sein wollen, aber es geht langsam in die Richtung, wie es sein sollte“, sagte Tom May, Spitzenfunktionär der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), am Dienstag bei einem Video-Workshop.