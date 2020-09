Wird Ungarn die erst am Dienstag erlassenen Grenzsperren für ausländische Staatsbürger bald wieder zurücknehmen müssen? Die EU-Kommission ortet nämlich eine Diskriminierung von EU-Bürgern und fordert in einem Schreiben an die Regierung in Budapest eine Erklärung. Anlass für die Kritik sind Ausnahmen für Bürger aus den sogenannten Visegrad-Staaten. An den Grenzübergängen zwischen Österreich und Ungarn wurden unterdessen kaum Störungen gemeldet.