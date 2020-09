„Sie haben alle so viel geweint“

Nach dem Zugriff 2013 saß Ngo zunächst vier Wochen auf Guam in Haft, durfte dort nicht einmal mit seiner Familie telefonieren, der er vorgemacht hatte, er verdiene sein Geld mit IT-Dienstleistungen für kleine Firmen. An das nach einem Monat endlich folgende Gespräch wird Ngo sich sein Leben lang erinnern. „Sie waren so traurig und haben alle so viel geweint“, erzählt er. Weitere vier Wochen später wurde er in die USA gebracht, wo ihm der Prozess gemacht wurde. Ngo arbeitete mit den Behörden zusammen, half bei der Verhaftung von rund 20 seiner ehemaligen Kunden. Während seiner Haft wurde ihm erst klar, welchen Schaden er angerichtet hatte.