Die Meisterschaft in der 3. Liga stand am letzten Wochenende still - dafür regierte der UNIQA-ÖFB-Cup bei den Teams aus der Regionalliga Ost. Neusiedl/See schrammte bei Bundesligist WAC knapp an der Sensation vorbei und musste sich erst in der Verlängerung 2:5 geschlagen geben. Stripfing kickte mit Austria Lustenau den Vorjahresfinalisten aus dem Bewerb. Norbert Schweitzer und Marco Cornelius haben noch einmal die 1. Cup-Runde Revue passieren lassen.