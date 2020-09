Corona kippt auch das heurige Nockalmstraßenfest, das am 20. September über die Bühne hätte gehen sollen. Dennoch können Besucher den Herbst entlang der 34 Kilometer langen Strecke zwischen Innerkrems und Ebene Reichenau den Herbst genießen. Mit Abstand und gegebenenfalls mit Maske. Egal, ob beim Wandern an der frischen Herbstluft auf bis auf 2000 Meter Seehöhe, beim Schlemmen in einer Hütte oder einfach nur beim Bestaunen der wundervollen Natur.