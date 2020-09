Haferflocken, Honig, Trockenfrüchte, Nüsse, Öl oder Butter - das sind die Zutaten, mit denen man schnell und einfach köstliche Energieriegel herstellen kann. Diese sind die idealen Begleiter beim Sport, da sie neben komplexen Kohlenhydraten auch Eiweiß und gesunde Fette liefern. Energieriegel sind in erster Linie dazu da, die Glykogenspeicher nach dem Sport wieder aufzufüllen. Sie geben schnell Energie und verhindern, dass der Körper in Unterzucker gerät. Viele Sportler setzen auf fertige Riegel aus dem Handel. Doch welche Riegel sind eigentlich am beliebtesten?