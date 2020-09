Die berüchtigten „Coronaleugner“ bereiten Kickl nach eigenen Worten weniger Sorgen als jene „Verfassungsleugner“, die für die in den Gesetzesentwürfen geplante „Anschlagsserie“ auf Grund- und Freiheitsrechte verantwortlich seien. Zu Recht sei in der kurzen Begutachtungsfrist ein politischer und legistischer „Shitstorm“ über die Regierung hereingebrochen. Die ÖVP wolle wohl ihre totalitären Gelüste ausleben, so der freiheitliche Klubchef, und auch die Grünen seien längst nicht mehr als „Grundrechtspaulus“ aktiv: „Jetzt wollen sie ganz Österreich unter Hausarrest stellen.“