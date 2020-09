Zoller-Frischauf: „Nicht strenger als der Bund“

Rückendeckung für die Tanzschulen kommt von LR Patrizia Zoller-Frischauf: „Wir richten uns nach den Vorgaben des Gesundheitsministeriums und werden sicher nicht strenger sein als der Bund.“ Bis zum Ende der Pandemie sei es halt ein Tanzen „anderer Art in einer anderen Zeit“, womit sie auf das Tanzen ohne Partner anspielte. Die Landesrätin, die den Sport als gesundheitsfördernd bewarb, hob weiters hervor, dass die jungen Menschen in Tanzschulen gutes Benehmen erlernen würden, was „eine wichtige Leistung sei“.