„Zudem sei allen Pollenallergikern der Mund-Nasen-Schutz ans Herz gelegt. Dieser hilft nicht nur, Covid-19 Infektionen zu reduzieren, sondern auch den Kontakt mit Pollen zu minimieren“, so Uwe Berger, MBA, Leiter des Pollenwarndiensts der MedUni. Neueste Forschungen an der Medizinischen Universität Wien weisen in diese Richtung. Erste Daten zeigen ein allgemein besseres Befinden, einen Rückgang der Nasen- und Lungensymptome aber intensivere Augenbeschwerden. Tipp des Experten: „Tragen Sie daher den MNS am besten mit Sonnenbrille, um Ragweedpollen möglichst effektiv abzuhalten.“