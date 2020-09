Arbeitslosenquote bei 5,2 Prozent

„Bei einem prognostizierten Stand von 340.000 unselbstständig Beschäftigten in Tirol - ein Minus von 9.000 Personen im Vorjahresvergleich - und 18.830 vorgemerkten Arbeitslosen betrug zum Stichtag 31. August die Arbeitslosenquote in Tirol 5,2 Prozent. Im selben Vorjahresmonat lag diese bei 3,2 Prozent“, hieß es in der Aussendung des AMS.