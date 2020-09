Laut „Corfu Press“ werde gegen drei Engländer ermittelt, die an Bord des Schnellbootes gewesen seien. Sie befänden sich in Gewahrsam. Das Boot sei verlassen an einem Strand in der Nähe aufgefunden worden - die jungen Männer hätten sich aus dem Staub gemacht gehabt. Die Familien der unter Verdacht Stehenden besitzen demnach Villen in Nordost-Korfu, das Boot gehöre der Familie desjenigen, der laut Zeugenaussagen zum Unfallzeitpunkt das Schnellboot gesteuert habe.