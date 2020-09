In Salzburg sind am Dienstag zwei Männer im Alter von 45 und 58 Jahren wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz vor einem Geschworenengericht gestanden. Die Anklage dreht sich vorwiegend um das Versenden von WhatsApp-Nachrichten, die das NS-Regime positiv darstellen. Dem 58-Jährigen wurde auch das Delikt „pornografische Darstellungen Minderjähriger“ zur Last gelegt.