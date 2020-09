Schwierige Verhältnisse

Tricky, bürgerlich Adrian Thaws, verlor mit vier Jahren seine Mutter Maxine Quaye und wuchs in schwierigen Verhältnissen in Knowle West auf, einem der wilderen Viertel der englischen Hafenstadt Bristol. Die Details sind in seiner 2019 erschienenen Autobiografie „Hell Is Round The Corner“ nachzulesen.