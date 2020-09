Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat sich optimistisch gezeigt, was eine Impfung gegen das neuartige Coronavirus betrifft: Er könnte sich vorstellen, dass in Österreich bereits im Jänner des nächsten Jahres die ersten Impfdosen eintreffen. Diese sollen zuerst Mitarbeitern im Gesundheitsbereich und in der Pflege verabreicht werden, erklärte er am Dienstag in einer Pressekonferenz.