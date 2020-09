Letzte Saison rockte der LASK die UEFA Europa League. Nun wartet auf die Linzer zum Einzug in die heurige Gruppenphase noch eine Hürde. Und die Vorgruppierung der UEFA im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon hat ergeben: Diese wird entweder St. Gallen (Sz) sein oder einer der Sieger aus Bodø/Glimt (Nor) - Žalgiris Vilnius (Lit) oder Dunajská Streda (Svk) - Jablonec (Tch).