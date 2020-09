In Ungarn hatte sich die Lage schon Tage davor zugespitzt, am 5. September 2015 war es schließlich so weit. Mit Zügen gelangten Zehntausende Flüchtlinge nach Wien, auch die Grenze im steirischen Spielfeld wurde regelrecht gestürmt - der Auftakt für eine beispiellose Krise, die Europa in ihren Grundfesten erschütterte.