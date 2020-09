Hilferuf an Behörden

Aus allen Rohren feuert die Gemeinderatsfraktion Gerechtes Innsbruck: In einem Schreiben an LH Günther Platter und alle Landtagsabgeordneten werden diese ersucht, einen möglichen Amtsverlust des Bürgermeisters Georg Willi gemäß § 17 Innsbrucker Stadtrecht zu prüfen „und ihn gegebenenfalls seines Amtes für verlustig zu erklären“.