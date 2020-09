Feines aus Reihe zwei

Doch das Album, wenn auch kein echter Klassiker, hat mehr als „Angie“ zu bieten, das an die Spitze der US-Charts stürmte. Der Opener „Dancing With Mr D.“ mag ein gekünstelter Versuch sein, an „Sympathy For The Devil“ anzuknüpfen. Aber das macht „Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)“ wett, ein Song über die Gewalt und Drogen in New York mit fantastischer Gitarrenarbeit von Taylor und Richards. In Amerika als Single ausgekoppelt, avancierte der Track zum Hit. Auch großartig: „Silver Train“, ein Rock-Boogie mit Bandgründer Ian Stewart am Piano und Taylor an der Slide-Gitarre. Dann wäre da noch das melancholische „Winter“, selten in den Stones-Best-Of-Listen zu finden, aber ein heißer Anwärter für die Rubrik „Lieder, die zu Unrecht im Schatten stehen“.