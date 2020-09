Mordalarm in Salzburg: Eine 81-Jährige ist am Sonntagvormittag tot in ihrer Wohnung in Maxglan aufgefunden worden. Entdeckt wurde die Leiche am Sonntag von einer Bekannten der Toten, die sich Sorgen gemacht hatte, weil die 81-Jährige nicht mehr erreichbar war. Die Tote wies mehrere Stichverletzungen auf. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. „Es ist wie die Suche nach einer Nadel in einem Heuhaufen“, so ein Kriminalist.